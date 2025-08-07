The Swiss voice in the world since 1935

Dopo tre giorni domato l’incendio nel sud della Francia

Keystone-SDA

Dopo tre giorni di lotta contro le fiamme, il peggior rogo degli ultimi cinquant'anni nella fascia mediterranea della Francia, è sotto controllo. "L'incendio è domato", ha annunciato la segretaria generale della prefettura dell'Aude, Lucie Roesch.

(Keystone-ATS) Scoppiato martedì pomeriggio nel comune di Ribaute, ad una quarantina di chilometri da Narbonne e Carcassonne, l’incendio ha colpito 17’000 ettari di pineta e macchia mediterranea, di cui 13’000 andati in fumo, secondo la protezione civile.

Il prefetto dell’Aude, Christian Pouget, ha spiegato che l’incendio non verrà dichiarato spento prima di diversi giorni: “c’è ancora molto lavoro”, ha aggiunto. Il bilancio al momento resta di un morto – una donna di 65 anni che ha rifiutato di lasciare la sua casa divorata dalle fiamme – e due feriti tra i civili, di cui uno grave. Undici invece i vigili del fuoco feriti, di cui uno grave.

Secondo i dati del governo di Parigi, si tratta del peggiore incendio nella fascia mediterranea da almeno 50 anni.

