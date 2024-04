Edelweiss prevede di offrire nuove destinazioni grazie all’A350

1 minuto

(Keystone-ATS) Con il nuovo aereo A350 che Edelweiss sta aggiungendo alla sua flotta, la compagnia volerà anche verso nuove destinazioni in futuro. Lo ha spiegato il capo della compagnia Bernd Bauer in un podcast pubblicato ieri da “Travel News”.

“L’A350 ci porta in una dimensione completamente nuova in termini di consumo”, ha dichiarato alla rivista del settore turistico. Il velivolo consuma circa un quarto di carburante in meno rispetto all’A340. Questo riduce i costi e aumenta l’autonomia.

Di conseguenza, la compagnia potrebbe “prendere nuovamente in considerazione destinazioni a lungo raggio come Vietnam, Brasile e Argentina, che in precedenza erano state cancellate”, ha dichiarato Bauer. “Anche Perù e Indonesia sono destinazioni che Edelweiss potrebbe raggiungere in futuro grazie all’A350”.

Nel podcast, Bauer si dice soddisfatto dello sviluppo della nuova destinazione Bogotà, in Colombia, che Edelweiss offre da novembre. “In pochi mesi siamo riusciti a raddoppiare il numero di cittadini svizzeri che si recano in Colombia”, ha dichiarato. Gli ospiti colombiani che vengono in Svizzera però sono ancora troppo pochi. Bauer è comunque fiducioso di potere aumentare il numero di passeggeri sudamericani.