Enorme voragine in una strada a Bangkok costringe a evacuazione

Democrazia diretta in Svizzera
Un tratto di una strada trafficata nella capitale thailandese Bangkok è crollato questa mattina, lasciando un buco profondo decine di metri di fronte a un importante ospedale e costringendo i residenti nelle vicinanze ad essere evacuati.

(Keystone-ATS) Appena fuori da una stazione di polizia locale e dall’ospedale Vajira, in un quartiere residenziale di Bangkok, un buco di circa 50 metri ha tranciato cavi elettrici e portato alla luce una tubatura rotta da cui ha cominciato a sgorgare acqua.

Decine di poliziotti e funzionari comunali hanno isolato l’area, mentre un pick-up barcollava precariamente sul bordo della voragine. Suriyachai Rawiwan, direttore del dipartimento di prevenzione dei disastri di Bangkok, ha dichiarato che il crollo era probabilmente collegato alle recenti forti piogge e a una perdita d’acqua.

Dibattito
Moderato da: Benjamin von Wyl

Il vostro Paese può resistere ad attacchi contro la sua democrazia?

Le democrazie sono sempre più minacciate, sia dall’interno che dall’esterno. Come se la cavano le istituzioni del vostro Paese?

Moderato da: Katy Romy

Il Paese in cui vivete offre una e-ID? Quali sono i vantaggi di questo strumento digitale o quali timori suscita?

Condividete le vostre esperienze: il Paese in cui vivete ha già introdotto un'e-ID? Questo strumento vi rende la vita più facile?

Moderato da: Giannis Mavris

La vostra vita potrebbe cambiare a causa delle nuove regole commerciali introdotte dagli Stati Uniti?

In che modo la politica commerciale statunitense potrebbe influenzare la vostra vita? Condividete le vostre opinioni.

