Erdogan, possiamo costruire con Mosca un’altra centrale atomica

Keystone-SDA

1 minuto

(Keystone-ATS) Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha affermato che potrebbero essere adottate “serie” iniziative per costruire con la Russia un secondo impianto nucleare in Turchia, a Sinop sul Mar Nero.

Mosca sta già costruendo un’altra centrale atomica in Turchia, ad Akkuyu, in provincia di Adana, nel sud del Paese, sul Mediterraneo.

“Abbiamo colloqui (con la Russia) riguardo all’impianto nucleare di Sinop, ritengo che possiamo compiere passi seri a riguardo”, ha detto Erdogan, come riferisce Anadolu, che in questo momento si trova a colloquio con il presidente russo, Vladimir Putin, ad Astana in Kazakhstan, in occasione del vertice dell’Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai.

“Il nostro obiettivo è di raggiungere i 100 miliardi di dollari (nell’interscambio economico tra Turchia e Russia), penso che possiamo raggiungerlo, abbiamo tale potenziale”, ha aggiunto Erdogan.