Ergastolo per imputati attacco al Crocus City Hall di Mosca

Keystone-SDA

Una Corte militare di Mosca ha condannato all'ergastolo i quattro imputati accusati di essere gli esecutori materiali dell'attacco terroristico del marzo 2024 alla sala da concerti Crocus City Hall, che provocò 149 morti e circa 600 feriti.

(Keystone-ATS) Sono 15 in tutto le condanne all’ergastolo. Alla pena del carcere a vita sono stati condannati anche 11 imputati accusati di essere complici dei quattro indicati come esecutori materiali. Lo riferisce l’agenzia Ria Novosti.

L’attacco alla sala da concerti, avvenuto il 22 marzo 2024 prima di una esibizione del gruppo musicale Picnic, provocò come detto 149 morti e 600 feriti, mentre una persona risulta ancora dispersa. Si tratta del più grave attacco terroristico nella storia russa dopo la strage di un commando jihadista nella scuola di Beslan nel 2004, con 334 morti, in maggioranza bambini.

L’attacco al Crocus fu rivendicato da Khorasan Vilayat, branca centro asiatica dell’Isis, ma le autorità russe accusano la leadership ucraina di esserne stata l’ispiratrice. I quattro accusati di essere gli esecutori materiali, tutti immigrati dal Tagikistan, furono arrestati il mattino seguente nella regione di Bryansk mentre, secondo gli investigatori russi, si dirigevano verso l’Ucraina.

La sera dell’attacco, gli attentatori entrarono nella sala concerti senza ostacoli e cominciarono a sparare contro chiunque incontrassero. Successivamente appiccarono il fuoco alla struttura. Secondo quanto ricostruito durante le indagini, 47 persone furono uccise direttamente a colpi d’arma da fuoco, mentre le altre vittime morirono nell’incendio. Il processo, cominciato all’inizio di agosto dello scorso anno, si è svolto a porte chiuse.