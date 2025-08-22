The Swiss voice in the world since 1935
Ex premier thailandese assolto dall’accusa di lesa maestà

Keystone-SDA

Un tribunale thailandese ha assolto l'ex primo ministro Thaksin Shinawatra, fondatore di una dinastia politica che ha dominato il Paese per oltre 20 anni, al termine di un processo per lesa maestà iniziato martedì.

Questo contenuto è stato pubblicato al
2 minuti

(Keystone-ATS) “Il tribunale ha respinto le accuse contro Thaksin, ritenendo le prove presentate insufficienti”, ha dichiarato ai giornalisti il suo avvocato, Winyat Chatmontree. Uscendo dall’aula con un sorriso, il miliardario ha affermato che il caso, incentrato sui commenti riportati nel 2015 da un organo di stampa sudcoreano sul colpo di stato che aveva rovesciato il governo di sua sorella Yingluck l’anno precedente, era stato “respinto”.

L’Afp precisa di non essere autorizzata a riportare in dettaglio le presunte dichiarazioni dell’imputato, senza rischiare di essere soggetta a sua volta alla legge thailandese sulla lesa maestà. Questa legge criminalizza qualsiasi critica al re Maha Vajiralongkorn e alla sua famiglia.

Il miliardario 76enne rischiava fino a 15 anni di carcere per questi reati. Il verdetto è arrivato mentre la figlia di Thaksin, Paetongtarn Shinawatra, sospesa dall’incarico di primo ministro da luglio, affronta un processo di impeachment, la cui conclusione è prevista per il 29 agosto, per la sua gestione delle tensioni tra il suo Paese e la vicina Cambogia. Questo secondo verdetto, se sfavorevole all’imputata, potrebbe rappresentare una svolta per questa dinastia politica che ha prodotto tre primi ministri per la Thailandia in circa vent’anni.

Di mentalità liberale, gli Shinawatra hanno a lungo svolto il ruolo di contrappeso ai conservatori allineati con il re e l’esercito. Ai comizi, i sostenitori di Thaksin indossano il rosso, mentre i suoi oppositori indossano il giallo, il colore della regalità.

