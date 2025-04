Faccia a faccia Zelensky-Trump a Roma

Keystone-SDA

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e il presidente degli Stati Uniti Donald Trump hanno avuto oggi un faccia a faccia in Vaticano prima del funerale del Papa.

2 minuti

(Keystone-ATS) Su Telegram Zelensky ha commentato il faccia a faccia in Vaticano con il presidente statunitense “Un buon incontro, abbiamo avuto tempo di discutere molto a quattr’occhi. Ci auguriamo che tutto quanto detto abbia un risultato: proteggere la vita della nostra gente, un cessate il fuoco completo e incondizionato. Una pace affidabile e duratura che impedisca il ripetersi della guerra. Un incontro altamente simbolico che potrebbe diventare storico se si raggiungessero risultati congiunti. Grazie, presidente Trump!”.

“Abbiamo avuto – ha detto poi Zelensky parlando con i giornalisti ucraini – un incontro davvero produttivo. Non voglio entrare nei dettagli, se possibile, perché sono questioni molto delicate, ovviamente su come avvicinarsi alla pace”.

Zelensky aggiunge che hanno anche discusso dei recenti incontri tra europei e ucraini a Parigi e Londra: “E vogliamo continuare questi incontri per portare la pace in Ucraina”.

Intanto Trump sul suo social Truth ha affermato che “Putin non aveva motivo di sparare missili in aree civili e città negli ultimi giorni. Mi fa pensare che forse non vuole fermare la guerra, che mi sta prendendo in giro e che deve essere trattato in modo diverso, attraverso sanzioni bancarie o secondarie? Troppa gente sta morendo”.