Fiducia dei consumatori svizzeri peggiora ulteriormente

1 minuto

(Keystone-ATS) Gli svizzeri guardano con sempre più apprensione al futuro economico: la fiducia dei consumatori è scesa ulteriormente nel mese di febbraio.

Nel secondo mese dell’anno l’indice calcolato dalla Segreteria di Stato dell’economia (Seco) si è attestato a -42,3 punti, in ulteriore peggioramento dopo il -41,1 di gennaio e in sensibile calo rispetto al -34,8 registrato nello stesso mese del 2022.

Le economie domestiche giudicano in particolare in modo molto più negativo la situazione economica dei prossimi mesi: il relativo indicatore è sceso a -31,9, contro -15,5 un anno prima. In flessione sono anche i giudizi sulle condizioni finanziarie degli ultimi mesi (da -50,8 a -60,2) e future (da -30,6 a -40,1). Migliora per contro leggermente (da -42,4 a -37,0) la propensione a fare grandi acquisti.

Il sondaggio sulla fiducia dei consumatori viene effettuato dal 1972, un tempo per telefono e oggi su internet. Per decenni l’indicatore è stato pubblicato a scadenza trimestrale, ma da quest’anno la Seco è passata al ritmo mensile. Il mese scorso al rilevamento partecipato 3054 persone di almeno 16 anni.