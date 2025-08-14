Firme false: Cancelleria elabora codice di condotta

The Swiss voice in the world since 1935
La Cancelleria federale vuole mettere un freno agli scandali legati alle firme false per iniziative e referendum. Dopo quattro tavole rotonde, ha preparato un codice di condotta - giuridicamente non vincolante - destinato alle società che raccolgono firme a pagamento.

(Keystone-ATS) La bozza, attualmente in consultazione fino al 5 settembre, prevede che le aziende si impegnino a rispettare regole di autoregolamentazione. Successivamente, la Cancelleria federale informerà sui passi successivi, ha indicato quest’ultima a Keystone-ATS.

Da novembre 2024 è attivo un sistema nazionale di segnalazione che permette a cantoni e comuni di comunicare eventuali irregolarità. Un meccanismo che, secondo la Cancelleria, ha già dato i primi risultati: le raccolte scorrette non sono sparite, ma sono diminuite “a un livello molto più basso” rispetto allo scorso anno.

Parallelamente, i controlli sulle firme si sono fatti più rigorosi: ogni modulo e ogni singola riga vengono verificati, e persino le firme dichiarate non valide vengono esaminate per individuare possibili falsificazioni.

La Cancelleria federale (CaF) è anche in contatto con la comunità scientifica per esaminare soluzioni tecniche per proteggere la raccolta di firme dalle frodi. Il Consiglio federale si è finora espresso contro il divieto di raccolta a pagamento.

La Cancelleria ha finora sporto quattro denunce penali al Ministero pubblico della Confederazione per sospetto di frode elettorale. La prima risale al 2022, la seconda nel 2024 e le ultime due in gennaio e maggio di quest’anno. Sui procedimenti in atto la CaF non ha rilasciato dettagli, a causa del segreto d’ufficio e della tutela delle indagini.

