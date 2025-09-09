The Swiss voice in the world since 1935
Flotilla, colpiti da un drone in acque tunisine

Keystone-SDA

La flottiglia salpata con attivisti e aiuti umanitari per Gaza ha dichiarato stanotte che una delle sue imbarcazioni "è stata colpita da quello che si sospetta essere un drone" mentre si trovava in acque tunisine, a Sidi Bou Said.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) Un incendio è stato rapidamente spento, secondo testimoni sul posto. L’organizzazione Global Sumud Flotilla ha pubblicato filmati delle telecamere di sicurezza a bordo della nave ‘Family’ che “confermano l’attacco di un drone”.

Nei video messi online su X si vede una persona a bordo dell’imbarcazione che all’improvviso guarda in alto spaventata, prima di un rumore sordo e di una fiammata. Poi il panico sulla nave, con un’altra persona che grida “incendio, incendio” e la prima che dice “siamo stati colpiti”.

Gli organizzatori della spedizione diretta a Gaza hanno dichiarato che tutti i passeggeri e l’equipaggio sono al sicuro.

“Secondo i primi accertamenti si è verificato un incendio nei giubbotti di salvataggio a bordo di una nave ancorata a 50 miglia dal porto di Sidi Bou Said e proveniente dalla Spagna. Le indagini sono in corso e non sono stati rilevati droni”, ha invece dichiarato la Guardia nazionale tunisina.

