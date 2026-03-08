Fondo per il clima affossato da popolo e cantoni

Keystone-SDA

Come ampiamente atteso alla vigilia, l'iniziativa per un fondo per il clima non ha superato lo scoglio delle urne. Il testo, promosso da PS e Verdi, è stato nettamente bocciato dal 70,7% dei votanti e da tutti i cantoni. La partecipazione è stata del 55,5%.

(Keystone-ATS) A livello cantonale, i tassi di opposizione maggiore sono stati raggiunti nei cantoni della Svizzera centrale e orientale: Svitto (84,5%), Appenzello Interno (84,4%), Nidvaldo (82,7%).

Meno netto il rifiuto in cantoni prettamente urbani come Basilea Città (55,4%) e Ginevra (57,9%), ma anche Neuchâtel (62,4%), Giura (66,4%). A Berna i “no” sono stati il 68,9%, mentre a Zurigo il 67,3%. In Ticino la loro quota è vicina alla media nazionale (71,2%) e nei Grigioni si situa al 76,8%.

L’iniziativa – formalmente denominata “Per una politica energetica e climatica equa: investire per la prosperità, il lavoro e l’ambiente” – chiedeva alla Confederazione di istituire un fondo per il clima alimentato con un versamento annuo compreso tra lo 0,5 e l’1% del PIL, pari a 4-8 miliardi di franchi all’anno fino al 2050, allo scopo di raggiungere la neutralità climatica entro la metà del secolo.

La bocciatura era prevista dai sondaggi. Il testo era infatti sostenuto solo da PS e Verdi, dal Partito evangelico e da organizzazioni ambientaliste e sindacati. Contrarie le altre formazioni politiche, fra cui anche la maggioranza dei simpatizzanti dei Verdi Liberali, così come le associazioni economiche.