FR: confermata ipotesi di femminicidio dopo incendio a Epagny

Keystone-SDA

Si delineano i contorni del ritrovamento di due corpi senza vita nell'incendio di una casa avvenuto giovedì a Epagny (FR). Stando agli inquirenti friburghesi, è stata confermata l'ipotesi del femminicidio.

1 minuto

(Keystone-ATS) I corpi ritrovati erano di una coppia di origine kosovara, un uomo di 41 anni e una donna di 39, è stato precisato in una conferenza stampa odierna.

Secondo le testimonianze emerse nelle ultime 48 ore, l’uomo, armato di fucile, è arrivato sul posto di lavoro della moglie, che stava facendo le pulizie. Dopo essere entrato in casa, ha sparato alla moglie a quattro riprese prima di rivolgere l’arma contro se stesso, hanno dichiarato sabato la polizia e la Procura.

Per quanto riguarda le cause dell’incendio, le indagini sono ancora in corso, ha dichiarato Martial Pugin, responsabile della comunicazione e della prevenzione della polizia cantonale friburghese. In questa fase si privilegia l’ipotesi criminale, anche se non sono state escluse altre possibilità. La coppia viveva nella regione.