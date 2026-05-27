Francia indaga su interferenze elettorali di azienda israeliana

Keystone-SDA

La procura di Parigi ha aperto un'inchiesta per verificare se un'azienda israeliana abbia interferito nelle elezioni locali francesi, dopo che diversi candidati di estrema sinistra hanno denunciato di essere stati presi di mira da campagne di disinformazione.

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(Keystone-ATS) L’inchiesta esaminerà le accuse di tre membri del partito di estrema sinistra La France Insoumise, secondo i quali sarebbero stati vittime di campagne diffamatorie basate su false accuse, manipolazione dei social media e falsificazione di materiale promozionale. Tra questi figurano Sébastien Delogu di Marsiglia, nel sud, e François Piquemaldi Tolosa, nel sud-ovest, entrambi sconfitti alle elezioni, e David Guiraud di Roubaix, nel nord, eletto sindaco.

“Salite in macchina e vedete un cartellone pubblicitario con il vostro nome e un codice QR che rimanda a false accuse di stupro”, ha dichiarato Delogu ai giornalisti la scorsa settimana. Piquemal ha affermato che la sua campagna elettorale è stata presa di mira dalla “creazione di pagine sui social network che diffondevano le peggiori voci”, oltre alla pubblicazione delle sue password sui social media.

I tre candidati hanno dichiarato di essere stati presi di mira a causa del loro sostegno alla causa palestinese. Il caso è stato aperto dopo che Viginum, l’organismo governativo francese responsabile della lotta alla disinformazione online, ha dichiarato di aver rilevato un “sistema di diffusione artificiale o automatizzata per diffondere contenuti manifestamente inesatti o fuorvianti”. “Questa campagna malevola, che coinvolge un soggetto con sede all’estero, rischia di minare gli interessi fondamentali della nazione, nella misura in cui cerca deliberatamente di distorcere l’accesso dei cittadini all’informazione”, ha affermato l’agenzia.

Una fonte vicina al caso ha riferito all’Afp che le campagne sembrano essere condotte da Israele, con due quotidiani di sinistra – il francese Libération e l’israeliano Haaretz – che hanno indicato le aziende presumibilmente responsabili. I pubblici ministeri hanno affermato di non aver riscontrato finora indicazioni di un coinvolgimento del governo israeliano. “Il concetto di interferenza non riguarda gli interessi di un individuo o di un’azienda straniera, ma di uno Stato straniero, e non è stato segnalato alcun sospetto di tale intervento”.