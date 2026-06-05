Francia sotto choc per la bambina di 11 anni uccisa da un pedofilo

Keystone-SDA

Polemiche e rabbia in Francia dopo il ritrovamento, ieri sera, del cadavere di Lyhanna, una bambina di 11 anni scomparsa da venerdì scorso nel sud del paese. Il principale sospetto del delitto ha diversi precedenti per accuse di stupro, in particolare su minori.

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(Keystone-ATS) In Francia, la vicenda riapre diversi casi dolorosi del passato, come quello della piccola Estelle, vittima del serial killer pedofilo Michel Fourniret.

“È chiaro che ci sono disfunzioni ed è inaccettabile” ha detto dal Montenegro, dove era in visita, il presidente Emmanuel Macron, che non vuole “sentire nessuna scusa sulla mancanza di mezzi”.

Il premier, Sébastien Leconru, si è detto “scioccato” ed ha riunito stamattina per oltre due ore i ministri dell’Interno, Laurent Nunez, e della Giustizia, Gérald Darmanin.