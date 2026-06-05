The Swiss voice in the world since 1935
Democrazia svizzera
Guerre dell’informazione
Democrazia digitale
Elezioni mondiali
In primo piano
Vedi tutte le storie di questo tema
Democrazia diretta in Svizzera
Newsletter
Vedere tutte le newsletter
Quinta Svizzera
Comunità degli Svizzeri all'estero
Politica svizzera
Emigrazione
La Svizzera insolita
In primo piano
Vedi tutte le storie di questo tema
Restate in contatto con la Svizzera

Francia sotto choc per la bambina di 11 anni uccisa da un pedofilo

Keystone-SDA

Polemiche e rabbia in Francia dopo il ritrovamento, ieri sera, del cadavere di Lyhanna, una bambina di 11 anni scomparsa da venerdì scorso nel sud del paese. Il principale sospetto del delitto ha diversi precedenti per accuse di stupro, in particolare su minori.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) In Francia, la vicenda riapre diversi casi dolorosi del passato, come quello della piccola Estelle, vittima del serial killer pedofilo Michel Fourniret.

“È chiaro che ci sono disfunzioni ed è inaccettabile” ha detto dal Montenegro, dove era in visita, il presidente Emmanuel Macron, che non vuole “sentire nessuna scusa sulla mancanza di mezzi”.

Il premier, Sébastien Leconru, si è detto “scioccato” ed ha riunito stamattina per oltre due ore i ministri dell’Interno, Laurent Nunez, e della Giustizia, Gérald Darmanin.

Articoli più popolari

I più discussi

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR