Gala del Met, scoperte bottiglie di “urina” nascoste nel museo

Keystone-SDA

Poche ore prima del gala del Met lo staff del museo sulla Quinta Strada, dove stasera si raduneranno celebrità e miliardari per il party annuale del Costume Insitute, ha scoperto centinaia di bottiglie di un liquido simile all'urina nascoste accanto alle opere d'arte.

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(Keystone-ATS) Se di protesta di tratta sarebbe solo l’ultima dopo i poster che hanno tappezzato l’Upper East Side in segno di protesta per la sponsorizzazione della festa da parte di Jeff Bezos. Il tycoon di Amazon e la moglie sono ‘chair’ onorari del gala che quest’anno ha raccolto ben 42 milioni di dollari per le casse del Costume Institute.

Un’altra protesta si è svolta fuori dal museo. Attivisti hanno piazzato su Fifth Avenue bottiglie di plastica vuote e invitato i passanti a farci pipì: “Questa è la toilette per vip del Met Gala. Installata in onore di Jeff Bezos”, si legge su un cartellone che ricorda le condizioni di lavoro da Amazon dove, in casi estremi, magazzinieri e autisti hanno dichiarato di urinare in bottiglie pur di rispettare i tempi imposti dall’azienda.