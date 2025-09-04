GB: autobus investe pedoni nel centro di Londra, 17 feriti

Keystone-SDA

Diciassette persone sono rimaste ferite dopo che questa mattina un autobus rosso a due piani ha investito dei pedoni salendo su un marciapiede di Victoria Street, vicino alla stazione londinese di Victoria, nella zona centrale della capitale britannica.

1 minuto

(Keystone-ATS) Tra i contusi ci sono l’autista, i passeggeri che viaggiavano a bordo e alcuni pedoni. Nessuno dei feriti è in pericolo di morte, ha affermato Scotland Yard. “Due persone sono state medicate sul posto, mentre 15 sono state trasportate in ospedale, incluso l’autista”, ha aggiunto la polizia di Londra.

Dalle immagini diffuse sui media si vede l’ampio parabrezza dell’autobus sfondato per l’impatto avvenuto nell’incidente. “L’autobus proveniva da Westminster e c’erano circa 15 o 16 persone a bordo. La gente urlava, è stato terribile”, ha dichiarato una testimone, Emit Suker. La strada è stata chiusa e tutti i veicoli sono stati deviati dalla zona.