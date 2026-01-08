Gb: Scotland Yard, assunti migliaia di agenti senza controlli

Keystone-SDA

Migliaia di agenti di Scotland Yard, tra cui lo stupratore seriale David Carrick condannato all'ergastolo nel 2023, sono stati assunti senza i controlli di sicurezza richiesti dal regolamento.

(Keystone-ATS) È quanto emerge da un rapporto interno pubblicato dalla polizia di Londra che arriva dopo una serie di scandali per la forza più importante del Regno Unito e il tentativo di ripulire l’immagine dell’istituzione da parte del comandante Mark Rowley, in carica dal 2022, tramite una vasta epurazione del personale.

Ma i risultati del rapporto non fanno che gettare nuove inquietanti ombre: sono oltre 5000 gli agenti e gli impiegati entrati nella Met Police tra il 2019 e il 2023 senza essere stati sottoposti a un esame adeguato. È stato preferito un iter accelerato per raggiungere gli obiettivi di reclutamento.

La Met Police ha stimato che circa 1200 persone entrate a far parte della forza avrebbero potuto vedersi respinte le domande secondo le normali procedure, su un totale di 27’300 candidature ricevute. Decine di agenti reclutati senza controlli hanno successivamente commesso comportamenti scorretti e reati, anche gravi.

Il caso più eclatante è quello dell’ex detective Carrick, uno dei peggiori predatori sessuali nel Regno degli ultimi anni, entrato nella forza di polizia nel 2017 senza però un’adeguata verifica: c’era già allora un’accusa di violenza domestica a suo carico. A fronte dei risultati del rapporto, la ministra degli Interni Shabana Mahmood ha annunciato l’avvio di una inchiesta da parte dell’ispettorato di polizia, sottolineando che l’abbandono dei severi criteri di valutazione degli aspiranti agenti da parte di Scotland Yard rappresenta una “palese inadempienza”.