Gb: sos violenza giovanile, 14enne fermata per incendio doloso

(Keystone-ATS) Ancora un episodio di cronaca nera con il sospetto coinvolgimento di giovanissimi nel Regno Unito.

Questa volta si tratta di una ragazza di soli 14 anni, arrestata dalla polizia locale britannica nell’area di Leicester – città a forte impronta multietnica dell’Inghilterra centrale – con l’accusa d’aver dato fuoco deliberatamente la notte scorsa a una casa, provocando la morte di almeno una persona.

Non è ancora chiaro quale possa essere il movente del sospetto incendio doloso, se di natura familiare o di altro genere. Si sa solo che la 14enne è stata fermata per essere interrogata e poi rilasciata su cauzione, mentre resta indagata e l’investigazione prosegue.

L’allarme è stato dato verso le 4 di ieri mattina, dopo che le fiamme si sono sprigionate in un’abitazione di Bedale Drive, una strada di Leicester. Per spegnere l’incendio sono intervenuti 25 vigili del fuoco e vari mezzi. Alla fine un cadavere è stato ritrovato all’interno, mentre alcuni altri inquilini sono stati ricoverati in ospedale “per precauzione”, a causa di ustioni o sintomi d’intossicazione ritenuti allo stato non gravi. La casa era abitata da adulti e bambini, a quanto riferito dai media.

Mark Chandler, sovrintendente capo della Leicestershire Police, ha parlato di “un terribile incidente che causa angoscia e preoccupazione nella comunità”, non senza garantire ogni tipo di “sostegno e rassicurazione” possibile da parte della polizia e dei servizi di soccorso.