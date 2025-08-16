The Swiss voice in the world since 1935
GL: acquisizione giornale “Fridolin”, arriva l’agognato ok

Alla fine l'acquisizione si farà: la società mediatica Somedia può a tutti gli effetti entrare in possesso del settimanale gratuito glaronese "Fridolin", che si trova in difficoltà finanziarie. Un ricorso aveva bloccato tutto.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) Il Tribunale cantonale glaronese ha però deciso ieri di togliere l’effetto sospensivo al suddetto ricorso. “Il contratto di acquisizione fra Fridolin Medien – filiale di Somedia – e gli attuali proprietari può entrare in vigore”, si legge in un comunicato odierno dell’azienda mediatica. La corte ha giudicato minime le possibilità dei successo del ricorso.

Somedia ha accolto la decisione con sollievo, ha detto il CEO Thomas Kundert a Keystone-ATS. “La cosa più importante è che un giornale di tradizione come “Fridolin” possa continaure a esistere”, ha aggiunto.

Il ricorso era diretto contro il licenziamento dell’ex direttore di Fridolin Druck und Medien Walter Feldmann AG, l’azienda già proprietaria del giornale. Nel mirino c’era anche l’approvazione da parte della giustizia della vendita di “Fridolin” alla filiale di Somedia.

