The Swiss voice in the world since 1935
Feed personalizzato

Accedi per aggiungere temi al tuo feed.

Iscriviti ora
Elenco dei preferiti

Accedi per aggiungere articoli alla tua lista salvata.

Iscriviti ora

Gli Houthi smentiscono di aver chiesto a Trump di non intervenire

Keystone-SDA

Gli Houthi hanno smentito l'affermazione di Donald Trump, secondo cui il gruppo avrebbe chiesto a Washington di non intervenire nel conflitto in corso nello Yemen.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) In un post su X ripresa dalla tv iraniana PressTV, Hazem al-Assad, membro dell’ufficio politico di Ansarullah (Partigiani di Dio), l’organizzazione armata dei ribelli, ha definito l’affermazione “infondata e falsa”, sottolineando che nessun funzionario del governo di Sana’a ha contattato la Casa Bianca.

“Come al solito, con la sua abitudine di parlare a vanvera e raccontare bugie ridicole, il criminale Trump tesse narrazioni prive di fondamento. Ma la realtà lo descrive bene con il vecchio proverbio: ‘La mano che non puoi spezzare, baciala e prega affinché si spezzi'”, ha scritto Assad su X.

Articoli più popolari

I più discussi

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR