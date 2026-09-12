Gli Houthi smentiscono di aver chiesto a Trump di non intervenire

Keystone-SDA

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Gli Houthi hanno smentito l'affermazione di Donald Trump, secondo cui il gruppo avrebbe chiesto a Washington di non intervenire nel conflitto in corso nello Yemen.

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(Keystone-ATS) In un post su X ripresa dalla tv iraniana PressTV, Hazem al-Assad, membro dell’ufficio politico di Ansarullah (Partigiani di Dio), l’organizzazione armata dei ribelli, ha definito l’affermazione “infondata e falsa”, sottolineando che nessun funzionario del governo di Sana’a ha contattato la Casa Bianca.

“Come al solito, con la sua abitudine di parlare a vanvera e raccontare bugie ridicole, il criminale Trump tesse narrazioni prive di fondamento. Ma la realtà lo descrive bene con il vecchio proverbio: ‘La mano che non puoi spezzare, baciala e prega affinché si spezzi'”, ha scritto Assad su X.