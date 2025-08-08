The Swiss voice in the world since 1935

Gli Usa impongono dazi sui lingotti d’oro da 1 chilo

lingotti d'oro
Dalla Svizzera e dalle sue raffinerie transita gran parte dell'oro mondiale. Keystone-SDA

Gli Stati Uniti hanno imposto dazi sulle importazioni di lingotti d'oro da un chilo, una mossa che minaccia di sconvolgere il mercato globale e di infliggere un nuovo colpo alla Svizzera, il più grande polo di raffinazione al mondo.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) Lo riporta il Financial Times in esclusiva.

I lingotti da un chilo sono la forma più comune scambiata sul Comex, il più grande mercato mondiale dei futures sull’oro, e costituiscono la maggior parte delle esportazioni di lingotti della Svizzera verso gli Stati Uniti.

Le relazioni tra Washington e Berna si sono deteriorate dopo che la scorsa settimana Donald Trump ha annunciato un dazi del 39% sulle importazioni dal Paese. La decisione ha inferto “un altro colpo” al commercio di oro svizzero con gli Stati Uniti, ha affermato al Financial Times Christoph Wild, presidente dell’Associazione svizzera dei produttori e commercianti di metalli preziosi.

Wild ha aggiunto che i dazi sull’oro renderanno difficile soddisfare la domanda del metallo.

