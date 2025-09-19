The Swiss voice in the world since 1935
Democrazia diretta in Svizzera
Google aggiunge l’IA di Gemini nel browser di navigazione

Google avanti tutta con l'intelligenza artificiale negli Stati Uniti. Integrerà l'IA di Gemini nel suo software per la navigazione online Chrome per gli utenti del paese.

(Keystone-ATS) La mossa, comunicata sul suo blog ufficiale, arriva poche settimane dopo che un giudice federale ha risparmiato l’azienda da una vendita forzata del browser in una causa antitrust.

L’intelligenza artificiale di Gemini darà al software proprietà “agentiche”, cioè potrà compiere azioni in vece degli utenti. Tra gli altri aggiornamenti, prevede anche la possibilità di rilevare le pagine web visitate in precedenza e il riepilogo dei contenuti di più siti.

All’inizio di settembre un giudice di Washington ha stabilito che Google non è tenuta a vendere il suo browser Chrome, uno degli attivi principali del colosso dei motori di ricerca, consegnando così a Big G una vittoria nella battaglia con le autorità antitrust statunitensi. Il giudice ha però ordinato a Google di condividere i dati con i rivali per aprire la concorrenza nella ricerca online.

Dibattito
Moderato da: Benjamin von Wyl

Il vostro Paese può resistere ad attacchi contro la sua democrazia?

Le democrazie sono sempre più minacciate, sia dall’interno che dall’esterno. Come se la cavano le istituzioni del vostro Paese?

Dibattito
Moderato da: Katy Romy

Il Paese in cui vivete offre una e-ID? Quali sono i vantaggi di questo strumento digitale o quali timori suscita?

Condividete le vostre esperienze: il Paese in cui vivete ha già introdotto un'e-ID? Questo strumento vi rende la vita più facile?

Dibattito
Moderato da: Giannis Mavris

La vostra vita potrebbe cambiare a causa delle nuove regole commerciali introdotte dagli Stati Uniti?

In che modo la politica commerciale statunitense potrebbe influenzare la vostra vita? Condividete le vostre opinioni.

