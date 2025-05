Governo intende stanziare più fondi a Cantoni colpiti dal maltempo

Keystone-SDA

Il Consiglio federale intende stanziare più fondi per i Cantoni che hanno subito gravi danni dal maltempo nell'estate del 2024, tra cui il Ticino.

(Keystone-ATS) L’Esecutivo ha quindi incaricato il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC) di elaborare un messaggio speciale da trasmettere al Parlamento relativo a un aiuto federale straordinario.

L’avvio della procedura di consultazione da parte del Governo è previsto per l’autunno, si legge in una nota. L’idea è che, nei Cantoni Ticino, Grigioni e Vallese, i restanti costi che incombono ai Comuni fortemente colpiti dai disastri ambientali dello scorso anno siano sostenuti per metà dalla Confederazione e per metà dalle autorità cantonali.

Attualmente il DATEC prevede costi residui pari a 36 milioni di franchi, che sarebbero sostenuti da Berna. Il cofinanziamento da parte dei Cantoni rappresenta il presupposto per una sovvenzione supplementare da parte della Confederazione.

Gli episodi di maltempo verificatisi alla fine di giugno 2024 hanno fatto registrare dieci vittime in tutta la Svizzera. Tre persone risultato tuttora scomparse. Le conseguenze per le regioni colpite sono state gravissimi, soprattutto nella Vallemaggia e in Mesolcina. A settembre 2024, l’Esecutivo ha approvato e trasmesso al Parlamento crediti aggiuntivi ai crediti d’impegno, per un totale di 56,5 milioni di franchi, destinati a misure immediate e al ripristino di opere di protezione secondo la legge sulla sistemazione dei corsi d’acqua e la legge forestale. Questa decisione si basava su una valutazione delle esigenze dei Cantoni Ticino, Grigioni, Vallese nonché di Vaud e di Berna.

Dal momento che alcuni Comuni della Vallemaggia sono stati particolarmente colpiti dalle conseguenze del maltempo, a marzo 2025 il Ticino ha inoltrato all’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM) una domanda di sostegno supplementare da parte della Confederazione.

Qualora i Cantoni siano tenuti a sostenere spese straordinariamente ingenti a causa di eventi imprevedibili, per esempio per misure di ripristino a seguito di episodi di maltempo, la Confederazione può sostenere i Cantoni con aiuti federali straordinari. Si tratta tuttavia di prestazioni volontarie in nome della solidarietà federale. Non sussiste alcun obbligo in tal senso. La decisione sulla concessione di tali aiuti spetta al Parlamento.