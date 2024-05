GR: governo autorizza tre impianti solari di grandi dimensioni

(Keystone-ATS) Il Governo retico ha approvato tre impianti solari di grandi dimensioni nella Surselva. Complessivamente forniranno elettricità a 10’400 economie domestiche.

Il più grande dei tre impianti sarà situato nell’area di Scharinas/Cuolm Val, nel comune di Tujetsch. Su una superficie di 30 ettari, 45’000 moduli solari produrranno elettricità per 5’800 famiglie, si legge in una nota odierna.

Nello stesso comune è previsto anche un secondo impianto, di dimensioni leggermente inferiori. Vicino al lago artificiale di Lai da Nalps, 19’000 moduli solari forniranno elettricità a 2’200 economie domestiche. Entrambi i progetti sono già stati approvati dagli aventi diritti di voto del comune.

In occasione dell’assemblea comunale del 13 luglio 2023, anche i cittadini di Laax hanno adottato il progetto di Repower e della Weisse Arena AG in prossimità della stazione “Vorab”, situata a 2600 metri. Grazie a 21’000 moduli solari, su una superficie di quasi 50 ettari, l’impianto produrrà elettricità per circa 2400 economie domestiche, ovvero circa 12 gigawattora all’anno (GWh/a), con una quota invernale di quasi 5 GWh/a.

I tre progetti si basano sulla legge federale dell’energia, che regola la cosiddetta “offensiva solare”.