GR: incendio a Brusio, fuoco sfuggito in zona Campascio

Keystone-SDA

Un incendio divampato in zona Campascio, nel Comune di Brusio (GR), si sta propagando verso Viano. Due elicotteri operano per lo spegnimento. Il sindaco Della Cà: "Fiamme sfuggite durante bruciatura autorizzata di scarti di legname".

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(Keystone-ATS) Un incendio boschivo è divampato nel primo pomeriggio di oggi in località Campascio, sulla costa sinistra della Valposchiavo, nel territorio del Comune di Brusio. Le fiamme, secondo le prime ricostruzioni, sarebbero sfuggite di mano a una ditta locale durante un’operazione autorizzata di smaltimento di scarti di legname.

A confermare la dinamica a Keystone-ATS è il sindaco di Brusio, Pietro Della Cà: “Stamattina è stato avvistato del fumo. Abbiamo immediatamente allertato il comandante dei pompieri, che ci ha informato di essere già al corrente: una ditta locale aveva ricevuto il permesso di bruciare residui di legname in zona”. La notizia è stata anticipata dal portale online Il Grigione Italiano.

La situazione è tuttavia degenerata nel primo pomeriggio. “Verso le 14.45, dal mio ufficio, ho visto intervenire la polizia e, subito dopo, i vigili del fuoco”, ha aggiunto il sindaco. “Il fuoco è sfuggito di mano e si sta propagando verso la frazione di Viano”.

Sul posto sono immediatamente scattate le procedure di emergenza. Attualmente sono operativi due elicotteri antincendio: uno si rifornisce in una vasca situata sopra Viano, l’altro presso la località Scala. I mezzi aerei stanno effettuando lanci d’acqua mirati per contenere l’avanzata delle fiamme e proteggere le aree abitate.

Traffico ferroviario sospeso

Il traffico ferroviario fra Tirano e Poschiavo è stato interrotto alle 15.40 di oggi pomeriggio, ha comunicato la Ferrovia retica (FR). Autobus sostitutivi sono in fase di allestimento. Secondo la portavoce della FR, Yvonne Dünser, l’interruzione durerà fino a nuovo avviso.

Il fumo dell’incendio è visibile da diverse località della Valposchiavo e anche oltre confine, in Valtellina (I), dove molti residenti hanno segnalato la colonna di fumo nell’arco della giornata.

“L’incendio sarà sotto controllo quando sarà spento”, ha precisato in modo realistico il sindaco Della Cà, che sta continuando a monitorare la situazione.