GR: Valposchiavo, finanziamento rinnovo Rifugio Alpe San Romerio
Il progetto di sviluppo regionale 100% (bio) Valposchiavo, avviato nel 2019, beneficia di un contributo cantonale di massimo 195'300 franchi per il sottoprogetto di rinnovo del Rifugio Alpe San Romerio. Lo ha indicato il Governo retico nelle decisioni odierne.
(Keystone-ATS) L’Associazione 100% (bio) Valposchiavo, che include già ulteriori 16 sottoprogetti, può di conseguenza avviare il risanamento e il rinnovo della capanna situata a 1800 m sulla sponda sinistra del lago di Poschiavo, indica la nota. Sull’Alpe San Romerio vi è anche una chiesetta che svetta su una parete rocciosa scoscesa.
Verrà inoltre costruito “un nuovo edificio multifunzionale e clima-neutrale”, prosegue il comunicato.