Hantavirus: membro svizzero equipaggio “Hondius” sta bene

Keystone-SDA

C'è anche uno Svizzero fra i membri dell'equipaggio della "Hondius", dove si è manifestato un focolaio di hantavirus.

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(Keystone-ATS) L’uomo non presenta sintomi, ha dichiarato la direttrice dell’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) durante il programma “Samstagsrundschau” di radio DRS, ma è considerato un contatto. Ciò perché è entrato in contatto con persone infette, ha spiegato Anne Lévy.

“Per fortuna sta bene”, ha precisato la direttrice dell’UFSP. La responsabilità spetta ora all’Organizzazione mondiale della sanità (OMS). Non appena la nave arriverà sull’isola di Tenerife, l’OMS deciderà cosa ne sarà dei pazienti, ha aggiunto Lévy.

L’operatore Oceanwide Expeditions ha dichiarato che al momento nessuno a bordo della “Hondius” presenta sintomi. Secondo l’operatore, la nave da crociera dovrebbe arrivare domenica mattina nel porto di Granadilla a Tenerife. Dopo l’attracco, le misure sanitarie e l’eventuale rientro a casa dei passeggeri saranno di competenza delle autorità.

La nave era salpata mercoledì sera da Capo Verde in direzione delle Isole Canarie. La “Hondius” aveva iniziato il suo viaggio all’inizio di aprile nel sud dell’Argentina.

In un aggiornamento diffuso nella tarda serata di venerdì, l’OMS ha parlato di sei casi confermati di Hantavirus e due casi sospetti. Tre di queste otto persone sono decedute. Si tratta di una coppia di anziani provenienti dai Paesi Bassi e di una donna tedesca.

Paziente svizzero in buone condizioni

Il paziente svizzero che ha contratto l’hantavirus sulla nave da crociera è tuttora ricoverato all’Ospedale universitario di Zurigo (USZ). L’UFSP è in contatto con lui e le sue condizioni sono buone, ha aggiunto Lévy durante la trasmissione.

L’USZ ha precisato oggi a Keystone-ATS che lo stato di salute del ricoverato è stabile dalla sua ammissione il 4 di maggio.

Secondo le indicazioni dell’UFSP, sua moglie rimane a casa in isolamento a titolo precauzionale. La coppia aveva già lasciato la nave da crociera alla fine di aprile ed era tornata in Svizzera. Successivamente, l’uomo ha sviluppato i primi sintomi.

Anche una persona residente a Ginevra si trova in isolamento domiciliare. Secondo quanto comunicato venerdì dall’UFSP, la donna era stata su un volo partito dall’isola di Sant’Elena e diretto a Johannesburg, in Sudafrica, sul quale si trovava anche una persona gravemente malata. La persona di contatto non era a bordo della nave da crociera.

“Mi consola constatare che le persone sono estremamente responsabili”, ha detto Lévy riguardo all’auto isolamento delle persone coinvolte. Nel frattempo, l’UFSP non prevede ulteriori contagi in Svizzera: “Ci vogliono un paio di giorni prima di sapere se qualcuno è malato o meno. Dato che finora nessuno si è più fatto avanti, siamo fiduciosi”, ha affermato.