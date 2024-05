Hong Kong, 14 attivisti colpevoli di sovversione

Keystone-SDA

(Keystone-ATS) Il tribunale di West Kowloon ha dichiarato colpevoli 14 dei 16 imputati nel più grande caso di sicurezza nazionale a Hong Kong.

Gli imputati, un gruppo di attivisti pro-democrazia, si erano dichiarati non colpevoli di “cospirazione finalizzata alla sovversione” sulla presunta violazione della legge sulla sicurezza nazionale imposta da Pechino all’ex colonia a giugno 2020 dopo le proteste di massa del 2019.

Assolti due ex consiglieri distrettuali, Lawrence Lau e Lee Yue-shun. La corte si è aggiornata alle 14.30 (8.30 in Svizzera): gli imputati rischiano l’ergastolo, la pena più pesante possibile, per aver tenuto primarie non ufficiali.