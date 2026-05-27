I Metallica sbarcano stasera al Letzigrund di Zurigo

Keystone-SDA

I Metallica suonano questa sera davanti a 50'000 persone in uno stadio Letzigrund tutto esaurito per l'unica data elvetica del "M72 World Tour". Il gruppo americano rilancia a Zurigo la sua campagna di donazioni di sangue in collaborazione con la Croce Rossa.

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(Keystone-ATS) Il concerto inizia questa sera alle 20:00 con un’apertura delle porte alle 15:30 e importanti perturbazioni della circolazione attese attorno allo stadio zurighese. Il gruppo americano sarà accompagnato in apertura dai francesi Gojira, visti alla cerimonia di apertura dei Giochi olimpici di Parigi e dagli americani Knocked Loose.

Gli organizzatori prevedono l’arrivo di 50’000 persone, la capacità massima del Letzigrund, con fan provenienti da tutta la Svizzera a dai Paesi vicini per ritrovare il gruppo di James Hetfield e Lars Ulrich.

Oggi in fine mattinata rimanevano ancora 26 biglietti sulla piattaforma di rivendita Hellotickets. Il meno caro veniva proposto a 299 franchi, mentre i posti più esclusivi salivano fino a 9578 franchi.

Di ritorno al Letzigrund

Sette anni dopo il loro ultimo concerto al Letzigrund, i “Four Horsemen” ritornano con un impianto fuori misura. Il “M72 World Tour” non è solo un concerto, ma una gigantesca struttura costruita attorno ad un palco circolare a 360 gradi, con torri di schermi giganti, passerelle mobili e pirotecnica.

Il tour mondiale, iniziato ad Amsterdam il 27 aprile 2023, dopo l’uscita dell’album “72 Seasons”, terminerà il 5 luglio a Londra dopo ben tre anni di concerti attraverso l’Europa, il Nordamerica, l’Asia e l’Oceania.

La Svizzera rimante una tappa fissa per i giganti americani del metal. La loro ultima venuta risale al 10 maggio 2019, sempre al Letzigrund, nel quadro del “WorldWired Tour”. Un concerto previsto a Frauenfeld (TG) nel 2022 era stato annullato.

Campagna di donazione di sangue

Dietro i metallari si cela un cuore tenero. A margine del concerto, i Metallica si sono associati al servizio Trasfusione CRS Svizzera per una campagna di donazioni di sangue.

“Molti hanno chiamato per chiedere se rimanevano magliette e sono venuti per donare il loro sangue”, ha indicato il centro di trasfusione di Zurigo sulle antenne della SRF. I donatori ricevono infatti una T-shirt da collezione specialmente concepita dal gruppo per questa campagna svoltasi in varie tappe della tournée.