I militari annunciano la presa del potere in Guinea-Bissau

Keystone-SDA

I militari della Guinea-Bissau hanno annunciato di aver "preso il totale controllo del Paese". Inoltre il processo elettorale è stato sospeso e "tutti i confini sono chiusi". In precedenza erano stati avvertiti spari nei pressi del palazzo presidenziale.

1 minuto

(Keystone-ATS) Il golpe è scattato tre giorni dopo le elezioni presidenziali e legislative, con entrambi i principali candidati che hanno rivendicato la vittoria. I risultati ufficiali provvisori delle elezioni erano attesi domani.

Il piccolo Stato dell’Africa occidentale ha registrato quattro colpi di Stato dall’indipendenza, oltre a numerosi tentativi di golpe.