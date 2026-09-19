Idf valuta di diffondere video che mostra gli orrori del 7 ottobre
L'esercito israeliano sta valutando di diffondere il filmato di 47 minuti che mostra gli orrori del massacro del 7 ottobre, visionato finora solo da una ristretta cerchia di giornalisti internazionali. Lo riferisce l'emittente Channel 12.
(Keystone-ATS) Il filmato raccoglie i video girati dai terroristi con camere go-pro e cellulari, riprese delle telecamere di sicurezza, sulle auto e i video girati dai soccorritori.
Il capo della Direzione della pianificazione dell’Idf coordina il lavoro di staff sulla questione. Il primo ministro Benjamin Netanyahu, il ministro della Difesa Israel Katz e il capo di stato maggiore Eyal Zamir sostengono la diffusione, riferisce la tv.
Il video potrebbe essere diffuso dal ministero degli Esteri attraverso le ambasciate nei Paesi destinatari, con “codice aperto” al mondo, cioè attraverso le reti X e Telegram oltre ad altre piattaforme. Nell’Idf si valuta anche se rilasciare il film per tutta la sua durata, oppure dividerlo in tre parti da 15 minuti.