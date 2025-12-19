Il 21 dicembre inizia ufficialmente l’inverno, è il solstizio

The Swiss voice in the world since 1935
Il 21 dicembre, alle ore 16:03, inizia ufficialmente l'inverno per l'emisfero boreale, con il solstizio, fenomeno astronomico legato all'inclinazione dell'asse di rotazione della Terra, che fa sì che i raggi del Sole raggiungano il Pianeta in maniera molto inclinata.

(Keystone-ATS) In questa giornata, dunque, il Sole tocca la sua posizione più bassa a mezzogiorno: resta sopra l’orizzonte circa 2 minuti in meno rispetto al 13 dicembre, il giorno di Santa Lucia, che la tradizione indica erroneamente come il giorno più corto dell’anno.

Il solstizio ritarda ogni anno di circa 6 ore rispetto al precedente, e recupera poi questo ritardo in corrispondenza degli anni bisestili, introdotti proprio per evitare lo sfasamento tra il calendario e le stagioni. È per questo motivo che il solstizio d’inverno non cade sempre il 21 dicembre, ma può avvenire anche il 22 o il 23. Nel 2026 cadrà sempre il 21 ma diverse ore più tardi, alle 21:50 svizzere.

