Il candidato di destra Asfura è il nuovo presidente dell’Honduras

Keystone-SDA

Il Consiglio nazionale dell'Honduras (CNE) ha proclamato Nasry Juan "Tito" Asfura presidente eletto per il periodo 2026-2030, ponendo fine a settimane di incertezza politica e di polemiche seguite a una delle elezioni più combattute della storia recente del Paese.

3 minuti

(Keystone-ATS) La decisione è giunta al termine dello scrutinio speciale, avviato per verificare oltre 2’000 verbali contrassegnati da errori o anomalie nella trasmissione dei dati, rendono noto i principali media honduregni.

Secondo il CNE, con il 99,2% delle schede scrutinate, il candidato del Partito Nazionale (destra) ha ottenuto il 40,27% dei voti, superando di stretta misura Salvador Nasralla, del Partito Liberale (centro), fermo al 39,39%. Al terzo posto si è classificata la candidata del partito di sinistra Libertà e Rifondazione-Libre, che ha raccolto circa un quinto dei consensi, registrando un netto arretramento rispetto alla vittoria nel 2021 della presidente uscente, Xiomara Castro.

“Honduras, sono pronto a governare. Non vi deluderò”, ha scritto Asfura sulle sue reti sociali dopo l’annuncio ufficiale, mentre i suoi sostenitori festeggiavano nella sede della campagna elettorale.

Dall’opposizione, Nasralla ha ribadito le accuse di irregolarità, pur escludendo il ricorso a mobilitazioni di piazza. Il CNE ha assicurato che il processo si è svolto nel rispetto della legge elettorale e che la proclamazione definitiva sarà pubblicata nei prossimi giorni sulla Gazzetta ufficiale dell’Honduras.

Trump si congratula

Washington si è congratulata con il presidente eletto dell’Honduras per la “sua chiara vittoria elettorale. Lavoreremo con la sua amministrazione per portare avanti la cooperazione bilaterale e regionale e mettere fine all’immigrazione illegale negli Stati Uniti”, ha affermato il Dipartimento di Stato commentando la vittoria di Asfura, appoggiato da Donald Trump.

“Gli Stati Unti invitano tutte le parti a rispettare i risultati in modo che possa essere assicurata una pacifica transizione di autorità”, ha messo in evidenza il Dipartimento di Stato.

Sostegno dai governi conservatori

I governi conservatori di Argentina, Bolivia, Costa Rica, Ecuador, Panama, Paraguay, Perù e Repubblica Dominicana hanno riconosciuto la vittoria di Asfura alle elezioni presidenziali del Paese centroamericano, come si evince da un comunicato congiunto dei rispettivi ministeri degli esteri, in cui si trasmettono le congratulazioni al candidato di destra.

“Ci congratuliamo con il signor Nasry ‘Tito’ Asfura, presidente eletto della Repubblica dell’Honduras”, si legge nel documento firmato dagli otto Paesi i cui governi manifestano la loro disponibilità a “lavorare insieme sulle questioni che ci uniscono come nazioni sorelle, in particolare il commercio, la sicurezza, la migrazione e il rafforzamento della democrazia nella regione”.

Nel comunicato si sottolinea inoltre il sostegno all’operato del Consiglio Nazionale Elettorale, al centro invece di accuse da parte dell’opposizione.