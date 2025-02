Il Centro Dürrenmatt Neuchâtel festeggia 25 anni

Keystone-SDA

Il Centro Dürrenmatt di Neuchâtel (CDN) celebra 25 anni. La consigliera federale Elisabeth Baume-Schneider avvierà i festeggiamenti domani con l'inaugurazione di una nuova mostra temporanea sulla musica. Sarà presente anche l'architetto ticinese Mario Botta.

(Keystone-ATS) La prima esposizione temporanea di quest’anno mostra l’importanza della musica nella vita dell’artista e della sua prima moglie Lotti.

“Questa esposizione svela una sfaccettatura dell’opera di Friedrich Dürrenmatt ancora poco conosciuta e rende omaggio a Lotti Geissler, la sua prima sposa, attrice e pianista”, ha dichiarato oggi la direttrice del CDN Madeleine Betschart. Il piano a coda di Lotti verrà utilizzato in diversi concerti.

L’esposizione “Lotti & Friedrich Dürrenmatt – Musica”, visibile fino al 22 giugno, presenta per la prima volta anche la vasta collezione di dischi della coppia, che conta più di 550 brani. “Friedrich Dürrenmatt ascoltava molta musica in sottofondo quando dipingeva o scriveva”, ha precisato Betschart. Due terzi della sua discografia sono composti dalle Tre B (Bach, Brahms, Beethoven).

Legami con Neuchâtel Xamax

L’artista era così appassionato di musica che nel 1953 scrisse una lettera a sua moglie Lotti, in cui confessava, imbarazzato, di aver speso i pochi soldi che la famiglia possedeva per il disco di Bach “La Passione secondo Matteo”. Ricca di documenti sonori, l’esposizione mostra che lo scrittore e pittore si è ispirato alla musica, ma anche che il suo lavoro ha ispirato il mondo della musica, fra cui diverse opere.

Il vernissage si terrà domani in presenza della consigliera federale Elisabeth Baume-Schneider e dell’architetto ticinese Mario Botta, che ha progettato l’edificio, inaugurato nel 2000.

Per il 25esimo del museo sono in programma due altre esposizioni temporanee. La seconda, intitolata “Friedrich Dürrenmatt e il FC Xamax”, sarà dedicata al calcio. Dal 5 luglio al 9 novembre, farà da eco agli Europei di calcio femminile in Svizzera, esplorando la passione dello scrittore e pittore per questo sport, le sue opere sul tema e i suoi legami con la squadra del Neuchâtel Xamax.

La terza, “Berlino-Neuchâtel con giovani artisti” è un progetto di scambio di tre anni del CDN con l’Università delle arti di Berlino. Dal 22 novembre 2025 a marzo 2026, presenterà i risultati del progetto con la Fondazione WhiteSpaceBlackBox e l’Académie de Meuron, scuola d’arti visive, a Neuchâtel.

Verrà inoltre inaugurato un terminale interattivo dedicato all’architettura del CDN, firmata da Mario Botta, i luoghi in cui Friedrich Dürrenmatt ha vissuto e la natura del Vallon de l’Ermitage, dove si trova il museo. Nel corso del 2025 il CDN renderà note altre manifestazioni per l’anniversario.