Democrazia diretta in Svizzera
Abitare in cambio di aiuto, così convivono giovani e persone anziane

Anziano
Westend61 / Mijo

Lo spazio abitativo in Svizzera è scarso, soprattutto per chi studia nelle città. Allo stesso tempo, molte persone anziane vivono da sole in appartamenti grandi. Il progetto "Wohnen für Hilfe" (Abitare per aiuto) mette in contatto entrambe le parti: chi mette a disposizione una stanza riceve supporto nella vita quotidiana – e spesso nasce qualcosa di più di una semplice convivenza funzionale.

Questo contenuto è stato pubblicato al
4 minuti
Ranja Kamal, SRF

Andrea Ziegler ha 62 anni, è assistente sociale presso Pro Senectute del Canton Zurigo e da nove anni si occupa dell’offerta ” Wohnen für Hilfe”.

SRF: Chi sono le persone che partecipano a ” Wohnen für Hilfe”?

Andrea Ziegler: Tra chi studia ci sono giovani aperti, consapevoli che c’è bisogno di dare una mano. Tra le persone anziane si tratta perlopiù di persone ben istruite che vivono in appartamenti o case grandi. Sono disposte a condividere lo spazio e ad aprirsi alla gioventù.

Come si trovano le coppie abitative adatte?

Serve una certa preparazione. Parliamo approfonditamente con le persone anziane: che idea hanno della convivenza, come immaginano la quotidianità e se sono davvero pronte a condividere la propria abitazione. Anche chi cerca alloggio deve riflettere se vuole entrare in una convivenza intergenerazionale.

Nel Canton Zurigo, persone anziane e giovani in formazione vivono insieme in una forma abitativa particolare. Invece di pagare l’affitto, chi studia offre supporto nella vita quotidiana alla persona anziana. La regola: un’ora di aiuto al mese per ogni metro quadrato di spazio abitativo, più le spese accessorie.

Possibili forme di aiuto:

• Lavori domestici e giardinaggio
• Spese e commissioni
• Piccole riparazioni
• Supporto nell’uso dei media digitali
• Accompagnamento ad eventi culturali

Cure o assistenza non sono incluse. Ogni convivenza viene concordata individualmente e formalizzata per iscritto. Pro Senectute Zurigo accompagna la mediazione e resta a disposizione per domande durante tutta la convivenza.

Possono partecipare persone anziane e giovani provenienti dalla Svizzera e dall’UE.

Chi studia non paga l’affitto, ma aiuta nella vita quotidiana. Come funziona?

La regola pratica è: un metro quadrato di spazio abitativo in cambio di un’ora di lavoro al mese. Può trattarsi di pulire le finestre, fare la spesa o tagliare il prato.

Ma può anche essere qualcosa di creativo: fare sport insieme, una gita, accompagnamento ad eventi culturali. L’importante è lo scambio sociale – che sia durante un gioco o un pasto condiviso. Diamo grande importanza allo scambio sociale – non solo al lavoro.

Quanto tempo richiede nella pratica?

Per una stanza di 12–16 metri quadrati si tratta di circa tre o quattro ore a settimana. Le attività vengono concordate insieme. È fondamentale che entrambe le parti si sentano a proprio agio.

Quanto durano queste convivenze?

Spesso circa un anno, molte persone restano per tutta la durata del bachelor. Alcuni vivono quattro o cinque anni con una persona anziana. Nascono anche amicizie – mi fa particolarmente piacere quando l’abbinamento funziona bene.

Dove si nasconde il potenziale di conflitto?

Quando le aspettative non sono chiare. Alcune persone anziane si aspettano più aiuto di quanto concordato. Oppure chi studia sottovaluta il fatto che deve davvero dare una mano. È importante che entrambe le parti sappiano: non si tratta di essere sempre disponibili, ma di creare una convivenza equilibrata.

Attualmente nel Canton Zurigo ci sono circa 30 convivenze di questo tipo. È poco, considerando il grande bisogno.

Sì, è un’offerta di nicchia. Non possiamo risolvere la crisi abitativa o la solitudine in città. Ma è un segnale forte: le persone osano nuove forme di abitazione e cercano soluzioni creative alla domanda su come vogliamo vivere nella terza età.

Contenuto esterno

Intervista a cura di Sven Epiney

Tradotto con il supporto dell’IA/Zz

