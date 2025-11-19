Oggi in Svizzera

Il numero di truffe sugli investimenti online è in forte aumento in Svizzera dall’inizio dell’anno, secondo i dati dell’Ufficio federale della cibersicurezza (UFCS) pubblicati martedì. Mercoledì, il Consiglio federale ha annunciato di voler combattere i siti fraudolenti.

Nel primo semestre 2025, il numero di casi comunicati all’UFCS è rimasto “stabile, a un livello elevato”. Il 58% riguardava tentativi di truffa. Gli allarmi legati a chiamate fraudolente sono diminuiti, ma i tentativi di truffe sugli investimenti online tramite pubblicità sono quintuplicati.

Le persone prese di mira sono indotte a investire denaro su piattaforme apparentemente serie tramite pubblicità. Per conquistare la fiducia delle vittime, i criminali informatici usurpano l’identità di personalità pubbliche. “La combinazione di un volto familiare, di una voce contraffatta e di una promessa di guadagno rende la frode più credibile”, indica il rapporto dell’UFCS.

Per contrastare questo tipo di problemi, il Consiglio federale ha adottato mercoledì un rapporto sulla lotta contro i siti Internet fraudolenti. Gli strumenti giuridici esistono già per bloccare questi siti, ma non sono utilizzati in modo abbastanza sistematico. Il Governo vuole intensificare la collaborazione tra autorità, polizia e gestori di registri, e valuta di ampliare le competenze per combattere meglio le nuove forme di frode facendo leva anche sulla cooperazione internazionale.

Tradotto con il supporto dell’IA/Zz