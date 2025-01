Il presidente Usa Donald Trump grazia 23 attivisti anti-aborto

Keystone-SDA

Donald Trump ha firmato la grazia per gli attivisti anti-aborto, durante un altro giro di ordini esecutivi dallo Studio Ovale. Il presidente ha graziato 23 persone condannate per aver bloccato l'accesso alle cliniche per l'aborto. Lo riporta la Bbc.

(Keystone-ATS) “Non avrebbero dovuto essere perseguiti. Molti di loro sono anziani”, ha detto. “È un grande onore firmare la grazia, saranno molto felici”. I media statunitensi riferiscono che una delle persone graziate è Lauren Handy , leader del gruppo Progressive Anti-Abortion Uprising (PAAU).

Il gruppo è stato condannato per aver cospirato nel 2020 per assaltare una clinica di salute riproduttiva di Washington e bloccarne l’accesso per intimidire pazienti e personale. I membri si sono fatti strada con la forza nella Surgi-Clinic, ferendo un’infermiera e trascorrendovi diverse ore. Handy era stata dichiarata colpevole nell’agosto 2023 e condannata nel maggio 2024.

Il diritto all’aborto è diventato una questione chiave nella corsa presidenziale del 2024 dopo che la Corte Suprema degli Stati Uniti ha annullato la sentenza Roe contro Wade del 1973 nel 2022, ponendo fine a quasi 50 anni di tutela federale dell’aborto.

Oggi Trump dovrebbe intervenire tramite collegamento video alla più grande manifestazione annuale anti-aborto degli Stati Uniti.