The Swiss voice in the world since 1935
Democrazia
In primo piano
Vedi tutte le storie di questo tema
Democrazia diretta in Svizzera
Newsletter
Vedere tutte le newsletter

In Bosnia, dopo la neve è emergenza alluvioni

Keystone-SDA

In Bosnia-Erzegovina, dopo i forti disagi causati nei giorni scorsi dalle abbondanti nevicate, è emergenza alluvioni, con le autorità che hanno lanciato allarmi sui pericoli che potrebbero derivare dalle forti piogge previste nelle prossime 48 ore.

Questo contenuto è stato pubblicato al
2 minuti

(Keystone-ATS) I timori sono per il possibile ripetersi di quanto accaduto nell’ottobre 2024 a Jablanica, dove 27 persone morirono a causa di gravi inondazioni e frane.

La Protezione Civile avverte che le intense precipitazioni potrebbero mettere a repentaglio la vita e la salute della popolazione, causando gravi problemi di traffico, interruzioni di corrente e difficoltà di accesso ad alcuni insediamenti. I livelli di tutti i fiumi stanno aumentando e sono state disposte misure di protezione dalle inondazioni sui fiumi Neretva, Trebižat, Buna e Radobolja nella regione vicino a Mostar, capoluogo della Erzegovina, nella Federazione croato-musulmana.

Analoga situazione nella Republika Srpska, l’altra entità della Bosnia-Erzegovina, dove è stato dichiarato lo stato di emergenza a Foča, mentre l’ospedale di Doboj ha vietato le visite ai pazienti. Sono stati registrati anche straripamenti locali di corsi d’acqua, nonché inondazioni improvvise e urbane. Diversi insediamenti e case sono stati allagati.

I vigili del fuoco sono intervenuti a causa di straripamenti di falde acquifere e acqua piovana in diversi insediamenti vicino a Mostar, mentre la situazione a Medjugorje è calma, ma è richiesta cautela. A Sarajevo d’altra parte prosegue il caos per la neve e il ghiaccio che ostacolano la circolazione, il traffico di tram e autobus è difficoltoso e le strade non sono state ancora ripulite.

E in tanti chiedono di accertare le responsabilità della morte di una donna di 40 anni con due figli, colpita nei giorni scorsi da un albero caduto nel centro di Sarajevo e poi deceduta in ospedale.

Articoli più popolari

I più discussi

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR