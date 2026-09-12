In migliaia protestano in Irlanda contro Trump

Keystone-SDA

Condividi

Oltre 10'000 persone hanno sfilato per le strade di Dublino per manifestare contro il presidente statunitense Donald Trump, in visita in Irlanda.

1 minuto

(Keystone-ATS) La protesta ha avuto inizio nei pressi di O’Connell Street, nel centro della città, e il corteo ha impiegato 30 minuti per il transito completo, a conferma della massiccia partecipazione.

Il percorso ha toccato il General Post Office, edificio simbolo delle manifestazioni a Dublino da molti anni. Malgrado Trump avesse lasciato la città proprio mentre la protesta iniziava, gli organizzatori hanno dichiarato di voler lanciare un messaggio di dissenso nei confronti suoi e delle sue politiche, tra il conflitto in Iran e la scarsa sensibilità alla causa palestinese.

Il tema ricorrente di cartelli e slogan è stato il coinvolgimento degli Stati Uniti nel conflitto tra Israele e Gaza. L’Irlanda è tra i Paesi dell’Ue più favorevoli alla causa palestinese e molti dei partecipanti alla protesta speravano di lanciare un messaggio chiaro.

Le proteste sono state programmate lungo tutte le tappe del viaggio del presidente Usa in Irlanda, incluse quelle nelle vicinanze del suo campo da golf di Doonbeg.