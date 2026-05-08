Interroll: rileva società olandese Royal Apollo Group

Keystone-SDA

Interroll si espande: la società con sede a Sant'Antonino (TI) che opera a livello mondiale nel settore dell'automazione dei processi logistici e di lavorazione rileva Royal Apollo Group.

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(Keystone-ATS) Si tratta di un’impresa olandese specializzata fra l’altro nei sistemi di trasporto verticale nonché nelle modalità di compressione e confezionamento delle merci.

“Con questa acquisizione integriamo la tecnologia dei trasportatori a spirale di Royal Apollo Group nel portafoglio di soluzioni di Interroll, colmando una lacuna nella nostra offerta e rafforzando i nostri servizi di assistenza per l’intero ciclo di vita dei prodotti”, afferma il CEO Markus Asch, citato in un comunicato odierno. “Le attività delle due aziende sono complementari”, aggiunge il dirigente.

Soddisfazione è stata espressa anche da Royal Apollo Group, una realtà fondata nel 1847 che gestisce tre stabilimenti con oltre 200 dipendenti. “L’operazione ci consente di accedere alla rete globale molto più estesa di Interroll, un’opportunità che non avremmo avuto se fossimo rimasti indipendenti”, argomenta Claudia van den Pol, presidente della direzione e proprietaria dell’azienda (sesta generazione della famiglia fondatrice), in dichiarazioni a loro volta riportate nel documento per la stampa. “I nostri prodotti e servizi integrano bene l’offerta di Interroll e, insieme, uniremo le nostre forze per allineare nel tempo lo sviluppo dei prodotti, le operazioni e le attività di commercializzazione”.

La firma e la chiusura dell’operazione hanno avuto luogo contemporaneamente ieri. Il prezzo di acquisto non è stato reso noto. Intanto però gli analisti hanno accolto con favore le novità: Mark Diethelm, esperto di Vontobel, stima che Royal Apollo Group potrebbe contribuire al fatturato 2026 dell’azienda ticinese con una cifra compresa tra i 45 e i 55 milioni di euro (42-50 milioni di franchi). A suo avviso la transazione colma un’importante lacuna nell’offerta di prodotti e rafforza di conseguenza la posizione competitiva del gruppo.

In borsa stamane il titolo Interroll sale di oltre l’1%, in un mercato generalmente orientato al ribasso. Il valore figura però fra quelli che quest’anno avevano finora subito le perdite maggiori: la performance dall’inizio di gennaio è infatti del -26%.

Fondata nel 1959, Interroll è quotata in borsa dal 1997. L’impresa fornisce rulli di trasporto, motori e azionamenti per sistemi di trasporto, convogliatori a rulli e smistatori, nonché sistemi di stoccaggio dinamico. I suoi prodotti trovano impiego nei servizi postali e di consegna, nell’e-commerce, negli aeroporti, nonché nell’industria automobilistica, alimentare e della moda. Tra i clienti figurano marchi quali Amazon, Bosch, Coca-Cola, DHL, Nestlé, Siemens, Walmart e Zalando. L’organico è di 2400 dipendenti e il fatturato nel 2025 si è attestato a 514 milioni di franchi.