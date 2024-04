Israele, azioni immediate per aumentare gli aiuti a Gaza

1 minuto

(Keystone-ATS) Israele intraprenderà “azioni immediate” per aumentare l’afflusso di aiuti alla popolazione di Gaza attraverso il porto di Ashdod e il valichi di Erez e di Kerem Shalom. Lo ha deciso il gabinetto di guerra, come riportano i media locali e la Cnn.

In una nota diffusa in nottata si riferisce che “questo aumento di assistenza eviterà una crisi umanitaria ed è essenziale per garantire la continuazione dei combattimenti e raggiungere gli obiettivi della guerra”. In precedenza Joe Biden parlando al telefono con Benyamin Netanyahu aveva chiesto passi concreti per la tutela e l’assistenza dei civili a Gaza.

Gli Usa plaudono ai “passi annunciati dal governo israeliano su richiesta del presidente (Biden) dopo la telefonata col primo ministro Netanyahu”, e chiedono che ora siano “attuati pienamente e rapidamente”, ha affermato la portavoce del consiglio per la sicurezza nazionale Usa Adrienne Watson.

“Le azioni di Israele, con l’apertura del valico di Erez, sono sviluppi positivi ma il vero test sono i risultati ed ciò che vogliamo vedere nei prossimi giorni e settimane”, ha detto il segretario di Stato Usa Antony Blinken al termine dell’EU-US Trade and Technology Council.

“Un dato importante sarà il numero di camion che entra a Gaza e se possono muoversi, specie a Gaza nord. Vogliamo vedere risolti i colli di bottiglia ed essere sicuri che i cooperanti, chi porta gli aiuti, possano lavorare in sicurezza”.