Italia: altri 2 casi di West Nile a Trento e nel Biellese

Keystone-SDA

Altri due casi di West Nile in Italia, che portano il numero delle infezioni totali ad oltre 170 dall'inizio dell'anno, con almeno 16 vittime.

(Keystone-ATS) Si tratta di una donna di Trento, appena rientrata in città dopo una vacanza, e di una 72enne residente in provincia di Biella, che aveva altre patologie concomitanti. Entrambe sono state ricoverate in ospedale e le loro condizioni, dicono i medici, sono stabili.

