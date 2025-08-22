The Swiss voice in the world since 1935
Kennedy Jr licenzia 600 impiegati dei Cdc dopo attentato Atlanta

Keystone-SDA

Il segretario alla Salute americana Robert Francis Kennedy Jr ha licenziato 600 dipendenti dei Centers for Disease Control and Prevention (Cdc). Lo denuncia l'American Federation of Government Employees (Afge).

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) Molti dipendenti, riferisce la BBC, erano già in congedo amministrativo retribuito nell’ambito dei licenziamenti di massa proposti dall’amministrazione Usa. La decisione arriva due settimane dopo che un uomo armato ha aperto il fuoco contro la sede centrale dei Cdc ad Atlanta uccidendo un poliziotto prima di suicidarsi. La sparatoria era stata motivata dal “malcontento” dell’uomo nei confronti dei vaccini anti-Covid, dai quali pensava di essere stato danneggiato.

“La crudele decisione di procedere con questi licenziamenti illegittimi subito dopo un violento attacco contro la sede dei Cdc mina la stabilità della nostra agenzia”, ha affermato il sindacato. A marzo Kennedy Jr aveva annunciato il licenziamento di 10’000 lavoratori, tra cui 2’400 persone dei Cdc e altri presso i National Institutes of Health (Nih) e la Food and Drug Administration (Fda).

