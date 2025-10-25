The Swiss voice in the world since 1935
Democrazia diretta in Svizzera
Keny: morto Oloshipa, uno degli iconici leoni della savana

Keystone-SDA

È morto nella riserva keniana del Masai Mara uno dei leoni più iconici e fotografati dai turisti. Per Oloshipa, esemplare di otto anni, sono risultate fatali le ferite riportate durante una battaglia per il territorio con maschi dominanti di un altro branco.

1 minuto

(Keystone-ATS) Lo ha comunicato sui suoi profili social l’ente governativo per la salvaguardia della fauna selvatica, Kenya Wildlife Service (Kws).

“I suoi resti non mostravano segni di interferenza umana o del bestiame, a ricordare la realtà cruda e selvaggia della natura” si legge nel comunicato del Kws.

Le guide locali e gli ambientalisti hanno descritto la morte di Oloshipa come una grave perdita per l’ecosistema del Mara.

Per loro, non era solo un animale, ma una figura familiare la cui vita era stata seguita per anni, come riporta Capital News. La sua leadership, oltre che la fiera bellezza, lo hanno reso uno dei leoni più fotografati e ammirati della savana del Kenya.

