L’Italia proroga di altri 15 giorni blocco Schengen con la Spagna

Keystone-SDA

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L'Italia proroga di altri 15 giorni i controlli "alle frontiere aeree e marittime con la Spagna".

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(Keystone-ATS) Lo ha deciso questa mattina il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, che ne ha dato comunicazione con una nota indirizzata alla Commissione europea e agli omologhi ministri dell’Ue.

Il provvedimento, informa il Viminale, è stato ritenuto necessario dopo le verifiche condotte dal Comitato analisi immigrazione e sicurezza delle frontiere, riunitosi in mattinata. Permangono infatti “elevati profili di rischio per la sicurezza interna, oltre a un possibile pericolo legato a eventuali infiltrazioni terroristiche.”

La sospensione temporanea delle regole dello spazio Schengen tra Italia e Spagna era stata introdotta dal governo di Giorgia Meloni in seguito alla crisi migratoria a Ceuta, exclave spagnola circondata dal Marocco. Dal primo agosto erano così scattati i controlli alle frontiere italiane per i passeggeri in arrivo via aereo e via nave dalla Spagna.

Madrid proroga fino all’8 ottobre i controlli

Madrid risponde a Roma ed estende a sua volta fino all’8 ottobre la possibilità di effettuare controlli in porti e aeroporti spagnoli a viaggiatori provenienti dall’Italia. Lo riporta l’agenzia Efe citando fonti del ministero dell’Interno iberico.

La decisione, spiega l’agenzia spagnola, arriva dopo che il governo italiano ha annunciato la proroga della sospensione dell’accordo Schengen per quanto riguarda la Spagna per altri 15 giorni. Madrid aveva introdotto per la prima volta i controlli, in risposta alla misura italiana, lo scorso 8 agosto, inizialmente per un mese. Successivamente, il provvedimento è stato prolungato fino al 23 settembre.