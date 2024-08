L’Onu sospende le operazioni umanitarie a Gaza

(Keystone-ATS) L’Onu è costretta a sospendere le operazioni umanitarie a Gaza. Lo ha comunicato un alto funzionario dell’organizzazione.

L’alto funzionario Onu ha spiegato che le Nazioni Unite sono state costrette a sospendere le operazioni umanitarie a Gaza a causa di un nuovo ordine di evacuazione israeliano su Deir al-Balah, nel centro del territorio palestinese.

Dall’inizio della guerra tra Israele e Hamas in ottobre, ha aggiunto, l’Onu ha dovuto talvolta “ritardare o mettere in pausa” le sue operazioni, “ma mai fino al punto di dire concretamente che non possiamo più fare nulla” come invece avviene ora. Tuttavia, ha assicurato che l’organizzazione internazionale è intenzionata a riprendere l’attività il prima possibile.