Legge su Id-e: ancora nessuna tendenza

C'è suspense sulla votazione federale relativa alla Legge sull'Id-e. Secondo l'istituto gfs.bern, non si delinea ancora alcuna tendenza.

(Keystone-ATS) Tale incertezza rappresenta già una sorpresa, dal momento che i sondaggi finora avevano previsto un sì con un certo margine.

Secondo le proiezioni della cancelleria cantonale, Zurigo direbbe sì al 53%, mentre nei cantoni svizzero tedeschi di San Gallo, Grigioni, Argovia e Basilea Campagna la tendenza sarebbe al no.

La nuova legge – contro la quale è stato lanciato un referendum – crea la base per una identità elettronica statale che permetterà ad esempio di richiedere su Internet un estratto del casellario giudiziale, una patente di guida o dimostrare la propria età ad esempio in caso di acquisti di alcolici.

Il 7 marzo 2021, l’introduzione di una Identità elettronica era stata bocciata dal popolo con oltre il 64% dei voti contrari fondamentalmente perché sarebbe stata emessa da imprese private.

