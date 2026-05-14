Locarno Film Festival: Excellence Award a Isabella Rossellini

Festival del cinema di Locarno: Premio all’eccellenza a Isabella Rossellini Keystone-SDA

Il Locarno Film Festival attribuisce l'Excellence Award all'attrice, modella e regista italiana Isabella Rossellini. La figlia d'arte riceverà il premio il 5 agosto, nel quadro della serata di apertura della 79esima edizione della manifestazione in Piazza Grande.

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(Keystone-ATS) Lo indicano in una nota odierna gli organizzatori.

Figlia dell’attrice svedese Ingrid Bergman e del regista italiano Roberto Rossellini, Isabella Rossellini, che ha iniziato la sua carriera come modella, si è affermata come “un’icona nel mondo del cinema, della televisione e della moda”, si legge nel comunicato. Fra i suoi ruoli più noti sul grande schermo c’è sicuramente quello di Dorothy Vallens nell’intramontabile “Velluto blu” (Blue Velvet”, 1986) di David Lynch.

Nella sua lunga carriera Rossellini, classe 1952, ha recitato in moltissimi film di registi del calibro di Robert Zemeckis e Paolo e Vittorio Taviani.

Fra le pellicole più recenti nelle quali ha recitato si citano “La Chimera” (2023) della regista italiana Alice Rohrwacher, coprodotto dalla ticinese Amka Films Productions di Savosa, e “Conclave” (2024) del regista austriaco, che ha anche la nazionalità svizzera, Edward Berger. Per quest’ultima è stata candidata all’Oscar come Miglior attrice non protagonista, precisa la nota.

Rossellini ha però un’altra grande passione: gli animali. L’attrice possiede infatti un Master in comportamento animale e conservazione dell’Hunter College di New York. A Locarno presenterà, fra gli altri, alcune delle sue produzioni in qualità di regista come la serie di cortometraggi “Green Porno” (2008-2009) nella quale interpreta, travestendosi, “i rituali di accoppiamento degli animali con una vena comica irresistibile”, indicano gli organizzatori.

“Interprete impareggiabile e dalla spiccata auto-ironia, ha lasciato un segno indelebile nel cinema contemporaneo grazie al suo talento senza limiti e alla sua profonda umanità”, dice di lei il direttore artistico del festival Giona A. Nazzaro, citato nella nota.

La 79esima edizione del Locarno Film Festival si svolgerà dal 5 al 15 agosto.