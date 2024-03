LU: casa in fiamme a Pfaffnau, due vittime

(Keystone-ATS) Due persone sono morte in un incendio scoppiato nella notte in una casa plurifamiliare con annesso fienile a Pfaffnau (LU). Si tratterebbe di due persone di 68 e 74 anni, date per disperse. Altre sette residenti sono riusciti a lasciare l’edificio.

L’ufficio del pubblico ministero di Lucerna ha annunciato nel pomeriggio che le identificazioni definitive sono ancora in corso. Anche le cause dell’incendio non sono ancora chiare.

Tre delle persone portate in salvo sono state condotte in ospedale per sospetta inalazione di fumo e sono già state dimesse.