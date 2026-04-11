Lufthansa: sindacato piloti Vc proclama sciopero lunedì e martedì

Keystone-SDA

Nuovo sciopero alla compagnia aerea tedesca Lufthansa: il sindacato dei piloti ha proclamato un nuovo sciopero per lunedì e martedì, a causa dei problemi legati alle pensioni e alle retribuzioni dei dipendenti.

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(Keystone-ATS) La mobilitazione interesserà i voli della compagnia principale Lufthansa e delle filiali CityLine ed Eurowings, nonché quelli della divisione cargo Lufthansa Cargo, secondo quanto annunciato dal sindacato Vc (Vereinigung Cockpit).

“Tenuto conto della situazione attuale in Medio Oriente, i voli operati da Lufthansa e Lufthansa CityLine in partenza dalla Germania verso le seguenti destinazioni non sono interessati dallo sciopero: Azerbaigian, Egitto, Bahrein, Iraq, Israele, Yemen, Giordania, Qatar, Kuwait, Libano, Oman, Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti”, ha aggiunto il sindacato.

L’ultimo sciopero dei piloti di Lufthansa e delle sue filiali risale al 12 e 13 marzo scorsi. “I datori di lavoro non hanno mostrato alcuna volontà concreta di trovare una soluzione nel corso di diversi conflitti collettivi”, sottolinea Andreas Pinheiro, presidente del sindacato Vc (Vereinigung Cockpit). “Sebbene abbiamo deliberatamente rinunciato a qualsiasi azione di sciopero durante le vacanze di Pasqua, non è stata avanzata alcuna proposta seria”, aggiunge.

Il sindacalista ha tuttavia affermato di lasciare aperta la porta al dialogo: “I datori di lavoro hanno in ogni momento la possibilità di evitare lo sciopero presentando offerte negoziabili”, spiega.